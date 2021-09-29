شركات الطيران الأميركية تمتثل لإلزامية التطعيم.. طرد وتغريم رافضي اللقاح

حصل أكثر من 99% من موظفي الخطوط الجوية الأميركية United Airlines الذين لم يسعوا للحصول على إعفاء ديني أو طبي بعد قرار الشركة الخاص بإلزامية التطعيم، على جرعات من لقاح كوفيد-19، بينما سيفقد 593 ممن رفضوا الامتثال للقرار وظائفهم.

شاركت United Airlines ومقرها شيكاغو نتائج الامتثال لمتطلبات اللقاح الخاصة بها يوم أمس الثلاثاء، وهو الموعد النهائي لتقديم دليل على التطعيم.

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وقال مسؤولو الشركة في مذكرة للموظفين: "هذا إنجاز تاريخي لشركتنا وموظفينا وكذلك للعملاء والمجتمعات التي نخدمها.. كان منطقنا في طلب اللقاح لجميع موظفي United في الولايات المتحدة بسيطًا - الحفاظ على سلامة موظفينا - والحقيقة هي أن الجميع أكثر أمانًا عندما يتم تطعيم الجميع".

طلب أقل من 3٪ من موظفي الشركة البالغ عددهم 67000 موظفًا في الولايات المتحدة، إعفاءات دينية أو طبية وهو أمر متاح. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت United Airlines إن الموظفين الذين حصلوا على إعفاءات سيُمنحون إجازة مؤقتة في 2 أكتوبر، في حين أن أولئك الذين رُفضت طلباتهم سيكون لديهم خمسة أسابيع للحصول على الجرعات أو مواجهة إنهاء الخدمة.

تم تأجيل هذا الموعد النهائي بعد أن رفع ستة موظفين دعوى قضائية ضد شركة الطيران، زعموا فيها أنها فشلت في توفير تسهيلات معقولة للموظفين الذين يسعون للحصول على إعفاءات دينية وطبية.

من ناحية أخرى، طلبت النقابات التي تمثل طياري الخطوط الجوية American و Southwest من المشرعين والبيت الأبيض إعفاء أو بديلًا عن قرار الإلزامية الفيدرالي الذي يطالب الشركات التي تضم أكثر من 100 شخص بتطعيم موظفيها.

وما يقرب من 30٪ من طياري American Airlines لم يتم تطعيمهم، وفقًا لجمعية الطيارين الحلفاء، وهي نقابة تمثل 14000 طيار أميركي. فيما لم يستطع اتحاد طياري Southwest Airlines تحديد عدد موظفي الخطوط الجوية الذين لم يتم تلقيحهم.

يلتزم طيارو شركات الطيران الأميركية بالمتطلبات الطبية الصارمة، ويخشى بعض الطيارين من أن الآثار الجانبية النادرة للقاح مثل جلطات الدم أو مشاكل القلب قد تمنعهم من الحصول على تصريح طبي، وبالتالي إنهاء حياتهم المهنية.

تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة حتى الآن، وأوضحت أن مشاكل السلامة الخطيرة غير شائعة، فمعظم الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 خفيفة ومؤقتة تشمل وجعا في موقع الحقن أو التعب والصداع والقشعريرة والغثيان. وعادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية في غضون يوم أو يومين.

وكانت هناك حالات نادرة لجلطات الدم - حوالي 7 لكل مليون امرأة بين 18 و 49 عاماً تم تطعيمهن بلقاح جونوسون أند جونسون J&J، وسجل عدد قليل من مشاكل القلب المؤقتة المرتبطة بلقاحي Pfizer و Moderna لدى الشباب. لكن هذه التقارير نادرة، وتفوق الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح كوفيد-19.

من جهتها، ستفرض خطوط Delta Air Lines قريبًا رسومًا إضافية على الموظفين غير المحصنين بمقدار 200 دولار شهريًا، للتأمين الصحي. وتقول الشركة إن 82٪ على الأقل من موظفيها قد تم تطعيمهم.