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وزراء النقل والصحة في مجموعة السبع يناقشون استئناف السفر الدولي

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وزراء النقل والصحة في مجموعة السبع يناقشون استئناف السفر الدولي

يتم تنظيم الاجتماع من قبل بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة دول السبع هذا العام

دبي - العربية.نت

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يجتمع اليوم الخميس وزراء النقل والصحة في دول مجموعة السبع بشكل افتراضي لمناقشة طرق استئناف السفر الدولي وتخفيف القيود.

ويتم تنظيم الاجتماع من قبل بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

الجدير بالذكر أنه في حين أن بعض الدول لا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي، باتت تستخدم ما يسمى بجوازات سفر كورونا لاستئناف السفر.

فيما أعاقت دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة، تطبيقات كورونا ولقاحاته لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقد يتطرق الاجتماع إلى نقطة خلاف، وهي ما إذا كان يجب على الدول قبول بعض اللقاحات التي لم يتم الاعتراف بها سابقا.

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