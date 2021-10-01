رؤساء شركات الطيران العالمية يلتقون وجهاً لوجه لأول مرة منذ بدء الجائحة

يعتزم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الطيران من جميع أنحاء العالم الاجتماع الأسبوع المقبل، في أول لقاء لهم وجهًا لوجه منذ أكثر من عامين، حتى مع كون حدوث انتعاش طال انتظاره في قطاع سفر الأعمال أمراً بعيد المنال.

يُفتتح الاجتماع السنوي العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، يوم الأحد في بوسطن. وقادة شركات الطيران عازمون على الظهور لإثبات أنه من الآمن السفر للعمل مرة أخرى، وإنه جزء من جهد لإحياء قطاع مربح للغاية محاط بعدم اليقين بشأن تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.

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قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام السابق لاتحاد النقل الجوي الدولي، في وقت سابق من هذا العام في إعلان عن تأجيل الحدث من يونيو إلى أكتوبر: "نعتقد أنه من الضروري بذل كل ما في وسعنا للقاء وجهاً لوجه في القطاع.. إن القيام بذلك سيؤكد أن شركات الطيران يمكنها الاتصال بالعالم بأمان، وإظهار مرونة قطاعنا، وتأكيد القيمة التي لا تقدر بثمن للاجتماعات الشخصية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

سيتم تمثيل شركات الطيران الأميركية بشكل جيد، حيث سينضم الرؤساء التنفيذيون من American Airlines و Delta و United. كما سيحضر العديد من المديرين التنفيذيين الأوروبيين، بما في ذلك لويس جاليجو، الرئيس التنفيذي للشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية International Consolidated Airlines Group SA، وكارستن سبور من شركة Deutsche Lufthansa AG الألمانية، وبيتر إلبيرس من KLM.

ومن المقرر أن يشارك مسؤولو شركتي بوينغ وإيرباص كمتحدثين.