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بريطانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول

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كورونا بريطانيا (آيستوك)
صورة تعبيرية عن كورونا في بريطانيا
فيروس كورونا

بريطانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول

تقلص القائمة الحمراء إلى 9 دول

لندن - رويترز

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سيضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عددا آخر من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر صحي فندقي، قائلة إنه سيتم تقليص "القائمة الحمراء" البريطانية للدول عالية الخطورة من 54 إلى تسع دول، وفقا لصحيفة "صنداي تليغراف".

وقالت الصحيفة إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قبل الحكومة لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنجلترا في وقت لاحق في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات مما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.

وتكلف سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة 2285 جنيها إسترلينيا (3،095 دولار) لكل شخص بالغ، مما يعرقل حركة السفر.

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