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سلطنة عمان تؤجل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط

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من العاصمة العمانية مسقط - ارتفاع أمواج البحر بسبب العاصفة شاهين
من العاصمة العمانية مسقط - ارتفاع أمواج البحر بسبب العاصفة شاهين
اقتصاد عمان

سلطنة عمان تؤجل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط

جراء الأحوال الجوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت إدارة مطارات سلطنة عمان اليوم الأحد، تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي إلى المساء أو حتى إشعار آخر جراء الأحوال الجوية.

وقالت مطارات عمان في تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر: "نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار".

تخضع السلطنة حاليا لتأثير العاصفة المدارية "شاهين" وأصدرت تحذيرات للمواطنين أمس واليوم بهذا الشأن.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد بأن مركز الإعصار المداري (شاهين) يبعد حاليًّا حوالي 60 كيلومترا شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة أي 116 كم في الساعة.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة القول إنه جرى إغلاق شارع السلطان قابوس (برج الصحوة - جسر القرم) حتى إشعار آخر، موجها الدعوة إلى استخدام الطرق البديلة المؤدية إلى طريق مسقط السريع إلى أن تتم إعادة الطريق للوضع الطبيعي.

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