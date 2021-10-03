شركة طيران أوروبية: "لا سفر دون الحصول على لقاح"

أعلنت شركة طيران إير نيوزيلندا، أنها تعتزم تطبيق سياسة "لا سفر دون الحصول على لقاح" للمسافرين خارج البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جريج فوران، في بيان إنه اعتبارًا من فبراير المقبل سيتعين على الركاب الذين يسافرون إلى أي مكان عبر خطوط اير نيوزيلندا الدولية إثبات تلقيهم اللقاح بشكل كامل.

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وأضاف فوران: "أن فرض التطعيم على متن رحلاتنا الدولية سيعطي العملاء والموظفين على حدٍ سواء راحة البال بأن كل شخص على متن الطائرة ملتزم بنفس المتطلبات الصحية "، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح فوران أن التطعيم ضد كوفيد-19 هو الواقع الجديد للسفر الدولي وسيترافق ذلك مع إجراءات صحية أخرى.

وتابع: "ليس العملاء فقط هم من سيطلب منهم الحصول على التطعيم - ولكن أيضا من كل شخص يسافر على متن رحلة دولية لطائرة تابعة لشركة إير نيوزيلندا، وهو ما يضيف إلى إجراءات الصحة والسلامة التي نطبقها بالفعل".

وأفاد بأن العملاء الذين لم يحصلوا على التطعيم سيُطلب منهم تقديم دليل على أنه لم يكن بإمكانهم الحصول على التطعيم لأسباب طبية.

وقال فوران: "كما هو الوضع مع أي شيء، سيكون هناك بعض الرافضين. ومع ذلك، نحن نعلم أن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله لحماية موظفينا وعملائنا والمجتمع النيوزيلندي الأوسع".

وكان تم إغلاق حدود نيوزيلندا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس 2020.