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ارتفاع أعداد السياح عالميا 59% في يوليو

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A member of Tourism Police sitting in a car patrols against people not wearing protective face masks at the main shopping and pedestrian street of Istiklal as the spread of the coronavirus continues, in Istanbul, Turkey, on September 27, 2020. (Reuters)
ارتفاع أعداد السياح حول العالم
سياحة

ارتفاع أعداد السياح عالميا 59% في يوليو

أعداد السياح يرتفع في 2021 مقارنة بالعام الماضي.. ولا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل كورونا

دبي - العربية.نت

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قالت منظمة السياحة العالمية إن عدد السياح حول العالم ارتفع إلى نحو 54 مليون في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 34 مليون سائح في نفس الشهر من 2020، بنسبة ارتفاع 59%.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد السياح في شهر يوليو الماضي، مازال أقل بنسبة 67% عن عدد السياح حول العالم في نفس الشهر من 2019.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من تعافي قطاع السياحة منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2020، إلا أن القطاع مازال يواجه تحديات، خاصة مع تراجع العدد بنسبة 80% مقارنة بعام 2019.

وأشارت إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق التي مازالت تعاني، إذ إن عدد السياح الوافدين إليها متراجعا بنسبة 95% مقارنة بعام 2019.

ومنطقة الشرق الأوسط حققت ثاني أكبر انخفاض خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ثم أوروبا وإفريقيا بنسبة تراجع 77%، والأميركتين حققت تراجعا بنسبة 68%.

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