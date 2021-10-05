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"إياتا" يتوقع 201 مليار دولار خسائر قطاع الطيران في 3 سنوات

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شركات طيران كورونا
طائرة بأحد المطارات- صورة أرشيفية
طيران

"إياتا" يتوقع 201 مليار دولار خسائر قطاع الطيران في 3 سنوات

خسائر القطاع تنخفض إلى 11.6 مليار دولار في عام 2022

دبي - العربية.نت

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رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" توقعاته لخسائر قطاع الطيران العالمي إلى 201 مليار دولار خلال السنوات الثلاث من 2020 إلى 2022.

وأفاد الاتحاد في تقريره الأخير حول توقعات الأداء المالي لقطاع الطيران، بأن خسائر قطاع الطيران الصافية ستنخفض في عام 2022 إلى 11.6 مليار دولار.

في نفس الوقت، رفع "إياتا" توقعاته لخسائر عام 2021 إلى 51.8 مليار دولار، من 47.7 مليار دولار كانت مقدرة في التقرير السابق المنشورة في أبريل الماضي.

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كما تم تعديل تقديرات الخسائر الصافية لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار، من 126.4 مليار دولار في التقرير السابق.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي عدد الركاب إلى 2.3 مليار في عام 2021، فيما سيرتفع إلى 3.4 مليار في عام 2022، وهو مماثل لمستويات عام 2014 وأقل بكثير من 4.5 مليار مسافر في عام 2019.

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