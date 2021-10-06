مصر تروج لمقاصدها في المعرض السياحي الدولي بفرنسا

تشارك وزارة السياحة والآثار المصرية في المعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA المُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري.

وقال ممثلو الشركات السياحية في الجناح المصري، إنهم يتلقون طلبات متزايدة من جانب السائحين الفرنسيين لزيارة مصر والاستمتاع بالأماكن والأنماط السياحية المتنوعة بها، معربين عن ثقتهم في استعادة مصر لمكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية للفرنسيين، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

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وحظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإقبال واهتمام كبير من الزائرين وممثلي شركات السياحة الفرنسية المشاركة في المعرض.

وعلى هامش مراسم افتتاح المعرض، التقى السفير المصري لدى باريس علاء يوسف بـ Jean Baptiste Lemoyne وزير السياحة الفرنسي.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة الفرنسي على قوة العلاقات المصرية الفرنسية، وما يمثله المقصد السياحي المصري من وجهة رئيسية للسائح الفرنسي، كما أعرب عن تطلعه إلى استقبال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والتباحث معه حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال السياحة.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام يضم عدداً من الشركات السياحية والفنادق الدولية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

ويُعد المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA أكبر معرض للسياحة والسفر في فرنسا، حيث يُعقد سنوياً منذ عام 1978، بمشاركة المسؤولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحدا من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.