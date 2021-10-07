طيران أديل: سوق السفر الداخلي في السعودية يقترب من مستويات ما قبل كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل السعودية، كون كورفياتس، اليوم الخميس إن سوق الطيران الداخلي السعودية يشهد انتعاشا كبيرا، إذ اقترب عدد المسافرين من مستوياته قبل جائحة كوفيد-19.

ويبلغ عدد سكان السعودية نحو 30 مليون نسمة هي أكبر سوق للطيران الداخلي في منطقة الخليج، حيث أغلب الدول صغيرة للغاية ولا تقدم سوى خدمات الطيران الدولي.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي السعودية الحكومية أديل :"السوق المحلية ليست بعيدة عن العودة بنسبة 100%.. وصلت الآن إلى مستوى 90%".





واستأنفت طيران أديل، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية السعودية، رحلاتها في أواخر مايو/أيار 2020 بعد تعليقها منذ مارس/آذار بسبب الجائحة وعادت للعمل بكامل طاقتها في أكتوبر/تشرين الأول.

وتشغل الشركة حاليا 19 مسارا محليا إلى 14 مدينة ولديها مسار واحد دولي من الرياض لدبي.

وتخطط الشركة لزيادة المسارات الدولية هذا العام ولزيادة الرحلات الدولية من الرياض ومد خدمة الطيران الدولي من جدة والدمام.

وقال كورفياتس إن الشركة من المقرر أن تتسلم قبل نهاية العام أربع طائرات من طلبيتها في عام 2019 لشراء 30 طائرة إيرباص إيه320 نيو. وقد تسلمت 3 طائرات فقط حتى الآن.

ولدى الشركة 15 طائرة إيه320 الآن أغلبها مستأجرة، وأشار كورفياتس إلى أنها ستخفض مع انتهاء مدة الإيجار في 2025، مضيفا "نحتاج لمزيد من الطائرات".