بريطانيا تخفف قيود السفر عن 47 دولة ومنطقة.. وأسهم شركات الطيران تقفز

خففت المملكة المتحدة قواعد الدخول عن 47 دولة ومنطقة كانت تخضع لأشد قيود كوفيد-19، في أحدث خطوة لإلغاء قيود السفر وإحياء الأعمال المعتمدة على السياحة.

وارتفعت أسهم شركات الطيران اليوم الجمعة، بعد أن قالت وزارة النقل البريطانية، إن الزوار من أماكن مثل جنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل لم يعودوا بحاجة إلى حجر صحي فندقي لمدة 10 أيام. وستبقى سبع دول فقط - كلها في أميركا اللاتينية - على القائمة الحمراء بعد أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين.

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وتعمل المملكة المتحدة على تخفيف القيود على حدودها بعد موجة إحباط طالت شركات الطيران جراء تغيير القواعد باستمرار معظم فترة الوباء. وبدأ تطبيق نظام جديد يلغي "نهج إشارات المرور المعقدة" هذا الأسبوع، وتم بالفعل نقل الوجهات بما في ذلك تركيا وباكستان وجزر المالديف إلى فئة "بقية العالم".

وقال شون دويل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، في بيان: "يبدو أخيرًا أننا نرى ضوءًا في نهاية نفق طويل جدًا". وستبدأ شركة الطيران في زيادة الرحلات إلى جنوب إفريقيا والمكسيك، مع خدمات يومية إلى جوهانسبرج ورحلتين يوميًا إلى كيب تاون بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة التنمية المحلية يوم الخميس، إن كولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وهايتي، وبنما، وبيرو، وفنزويلا ستظل على القائمة الحمراء.

صعدت أسهم شركة TUI AG لتنظيم الرحلات السياحية بنسبة 5.4٪ في بورصة لندن، بينما أضاف مالك الخطوط الجوية البريطانية IAG SA مكاسب بـ 3.2%. وحققت شركات الطيران التي تركز على المملكة المتحدة والتي تميل إلى الطيران في مسارات أقصر، مثل شركة الخصم الأيرلندية Ryanair Holdings Plc وEasyJet Plc، مكاسب أقل.

أحرزت المملكة المتحدة أيضًا تقدمًا في سياسة منفصلة أثارت احتجاجًا، تتعلق بفشلها في الاعتراف بشهادات اللقاح الصادرة في عدد من الدول، بما في ذلك الهند وجنوب إفريقيا. وستقبل المملكة المتحدة الآن الوثائق من المسافرين الذين تم تطعيمهم في تلك الدول و 35 منطقة أخرى، بما في ذلك البرازيل وغانا وباكستان وتركيا، مما يزيد العدد الإجمالي إلى 105.

بلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا أقل من 39000 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل جامعة جونز هوبكنز. وبلغ متوسط الوفيات اليومية 110، وهو أقل بكثير من الذروة التي سجلها في يناير.