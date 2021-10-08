بطء تعافي السفر والسياحة يضرب الوظائف والنمو في جميع أنحاء العالم

جراء التعافي البطيء لقطاع السفر والسياحة، لن ترتفع مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلا بنسبة تقل عن الثلث في عام 2021، وفقًا لبحث جديد من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

يقول المجلس الذي يمثل القطاع الخاص بالسياحة والسفر العالمي، إن تعافي القطاع قد أعاقه الافتقار إلى التنسيق الدولي، والقيود الشديدة على السفر، إلى جانب معدلات التطعيم البطيئة في بعض أجزاء العالم.

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في عام 2019، حقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. لكن في عام 2020، تسبب الوباء في توقف السفر والسياحة بالكامل تقريبًا مما أدى إلى انخفاض بنسبة 49.1% في مساهمة القطاع، ما يمثل خسارة كبيرة تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار.

وفي حين أن الاقتصاد العالمي من المقرر أن يتلقى زيادة متواضعة بنسبة 30.7٪ على أساس سنوي من السفر والسياحة في عام 2021، فإن هذا لن يمثل سوى 1.4 تريليون دولار، وهو مدفوع بشكل أساسي بالإنفاق المحلي.

تم إجراء النمذجة الاقتصادية من قبل أكسفورد إيكونوميكس نيابة عن WTTC، وتم حساب السيناريو الأساسي بناء على حملات التطعيم العالمية الحالية وثقة المستهلك وقيود السفر المخففة في بعض المناطق في جميع أنحاء العالم.

ويكشف البحث أنه وفقًا لمعدل التعافي الحالي، يمكن أن تشهد مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي ارتفاعًا معتدلًا مماثلًا على أساس سنوي بنسبة 31.7٪ في عام 2022.

في العام الماضي، كشف WTTC عن خسارة 62 مليون وظيفة في مجال السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم. ومع الوتيرة الحالية للتعافي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف بنسبة 0.7٪ فقط هذا العام.

وبالمثل، تظهر الأبحاث ارتفاعًا محتملًا أكثر تفاؤلاً للوظائف على أساس سنوي في جميع أنحاء القطاع العام المقبل، بنسبة إيجابية تبلغ 18٪.