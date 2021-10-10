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شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية البريطانية

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مطار سياحة شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
اقتصاد مصر

شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية البريطانية

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

دبي - العربية.نت

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أمس السبت أولى الرحلات الجوية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، كان قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة منذ ما يقرب أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

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