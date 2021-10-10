شروط الحصول على التأشيرة السياحية 5 سنوات في الإمارات

سمحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات.

وقد حددت الهيئة 4 متطلبات للحصول على التأشيرة السياحية.

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أول هذه الشروط كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد 4000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الأشهر الستة الماضية.

واشترطت الهيئة الاتحادية وجود تأمين صحي، وصورة من جواز السفر، إضافة إلى صورة شخصية ملونة.

وذكرت الهيئة أن هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة خمس سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة - يبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة، وفي حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الإمارات.

ودعت المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، اسم الأم، الهواتف المستخدمة، البريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مع العلم بأنه سيتم رفض المعاملة في حالة اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

من جانبها، ذكرت حكومة الإمارات الذكية عبر بوابتها الإلكترونية، أن حكومة دولة الإمارات استحدثت نظام تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير التسهيلات اللازمة كافة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.