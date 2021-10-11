اتفاق خدمات نقل بين الخطوط المغربية والعال الإسرائيلية

وقعت الخطوط الجوية المغربية وشركة الطيران الإسرائيلية العال بروتوكول تعاون لتطوير العلاقات بين الشركتين، بهدف العمل على توفير خدمات نقل بين البلدين.

وقع الاتفاق كل من حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، مع أفيغال سوريك، الرئيس المدير العام لشركة العال، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لاتحاد النقل الجوي (IATA)، والتي انعقدت مؤخرا ببوسطن بحضور ممثلي شركات الطيران العالمية.

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يأتي الاتفاق في سياق تعتزم فيه كل من الخطوط المغربية وشركة العال العمل على توفير خدمات النقل الجوي ما بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس للدار البيضاء والمطار الدولي بن غوريون بتل أبيب.

كما يتزامن الاتفاق مع قرب إطلاق الخطوط الملكية المغربية، لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

من المرتقب أن يساهم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا في فسح المجال أمام الشركة المغربية وشركة العال لإمكانية التأسيس لشراكة تقاسم الرموز "كود شير" على الخطوط الجوية المباشرة الرابطة بين البلدين، وكذلك على باقي شبكتيهما الجويتين.