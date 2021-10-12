مطار دبي يستقبل 477 ألف مسافر منذ انطلاق إكسبو 2020

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ارتفاع عدد المسافرين منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي، من 30 سبتمبر حتى 10 أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، 477 ألفاً و101 مسافر.

وذكرت الإدارة أن ذلك يبشر بانطلاقة قوية لعودة السياحة في الإمارات والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية في الدولة.

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وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، أن إدارة الإقامة في دبي مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمسافرين في فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، وفق لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبلغ عدد الزيارات لمعرض إكسبو 2020 دبي 411768 زيارة في الأيام العشرة الأولى من انطلاق المعرض.

وينتمي الزوار إلى 175 جنسية مختلفة وكان واحد من بين كل ثلاثة زائرين سائحاً أجنبياً من غير المقيمين في الدولة.

وقال ديمتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "كان الأسبوع الأول من إكسبو ناجحاً بلا شك. الأرقام التي نراها حتى الآن مشجعة للغاية وتظهر رغبة الناس في كل العالم لإعادة الاتصال ببعضهم والعمل معاً لمستقبل أفضل".

وأوضحت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، إنه على الرغم من درجات الحرارة إلا أن أعداد الزيارات إلى إكسبو 2020 دبي خلال الأيام العشرة الأولى من الحدث وصلت إلى 411768 زيارة عبر التذاكر من 175 جنسية، وهي ليست بعيدة عند 192 دولة مشاركة في المعرض.

وأشارت ماكغي إلى أن الأسواق الدولية ساهمت بزائر واحد من أصل 3 زوار قدموا إلى إكسبو 2020 دبي، وهذا يعد إنجازاً مهماً، خاصة أننا لم نصل ذروة السياحة الدولية في دبي، وعادة ما نشهد زيادة في أعداد سياح دبي في أواخر أكتوبر، مع بدء الإجازات في العديد من الدول وعطلة الأعياد، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تزايد السفر الدولي.

وأوضحت أن هذه الإحصائيات تمثل حملة تذاكر إكسبو 2020 دبي ولا تتضمن الوفود والضيوف من المشاركين الدوليين وجميع الشركاء، وأعضاء إكسبو، إنما فقط أصحاب التذاكر.

ولفتت إلى أن الأيام المتعددة والموسمية كانت الأكثر شعبية، موضحة أن زائراً من كل 5 زوار خلال الأيام العشرة الأولى، قدموا إلى المعرض أكثر من مرة.

وأوضحت أن 3 ملايين شخص تابعوا افتتاح الحدث الدولي افتراضياً، بالإضافة إلى 5 ملايين مشاهدة إضافية لمعرض إكسبو 2020 دبي الافتراضي منذ بداية أكتوبر الجاري.

وتوقعت ماكغي أن ترتفع أعداد الزوار إلى معرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، لا سيما مع وجود برامج فعاليات مميزة وجديدة يومياً تجذب اهتمام الزوار.