إمارة الشارقة تعلن عن 4 مشاريع سياحية جديدة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن أربعة مشاريع جديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاريع تضمنت "منتجع الجبل" في مدينة خورفكان، وفندقين الأول في مدينة كلباء والثاني في مدينة خورفكان، أما المشروع الرابع فهو "منتجع البردي" في مدينة الذيد.

مادة اعلانية

وتستهدف الشارقة تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة البيئية والعائلية والثقافية بالإضافة إلى قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويقع مشروع "منتجع الجبل" على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2022.

أما المشروع الفندقي في مدينة خورفكان يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع ويقع مقابل ميناء خورفكان وذلك تلبية لاحتياجات العائلات والمغامرين والباحثين عن تجارب فندقية جديدة.

وذكرت الهيئة أن المشروع الفندقي الجديد في مدينة كلباء يقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي للإمارة وعلى الساحل الجنوبي للدولة بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم على مساحة 12,500 متر مربع.