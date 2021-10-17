.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إمارة الشارقة تعلن عن 4 مشاريع سياحية جديدة

  • الخط
إمارة الشارقة
إمارة الشارقة
سياحة

إمارة الشارقة تعلن عن 4 مشاريع سياحية جديدة

تقع في في المنطقتين الوسطى والشرقية من الإمارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن أربعة مشاريع جديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاريع تضمنت "منتجع الجبل" في مدينة خورفكان، وفندقين الأول في مدينة كلباء والثاني في مدينة خورفكان، أما المشروع الرابع فهو "منتجع البردي" في مدينة الذيد.

وتستهدف الشارقة تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة البيئية والعائلية والثقافية بالإضافة إلى قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً سياحة وسفر اقتصاد الإمارات الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً

ويقع مشروع "منتجع الجبل" على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2022.

أما المشروع الفندقي في مدينة خورفكان يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع ويقع مقابل ميناء خورفكان وذلك تلبية لاحتياجات العائلات والمغامرين والباحثين عن تجارب فندقية جديدة.

وذكرت الهيئة أن المشروع الفندقي الجديد في مدينة كلباء يقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي للإمارة وعلى الساحل الجنوبي للدولة بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم على مساحة 12,500 متر مربع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق
ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم! ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم!
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
قبل أن تذهب
ميليشيا الحوثي تعدم عددا من شيوخ قبائل العبدية
ميليشيا الحوثي تعدم عددا من شيوخ قبائل العبدية
اكتشف المزيد