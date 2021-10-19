البرلمان المصري يُقر ضمان وزارة المالية قرضاً لمصر للطيران بـ5 مليارات جنيه

وافق مجلس النواب المصري نهائيا، خلال اجتماع أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يأذن لوزير المالية المصري بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتهدف الشركة من القرض إلى الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

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يذكر أن مصر للطيران، حصلت قرض بقيمة 3 مليارات جنيه بمدة 10 أعوام خلال العام الماضي من البنك الأهلي وبنك مصر.

وجاء ذلك بعد تكبد مصر للطيران خسائر كبيرة جراء توقف حركة الطيران بسبب الجائحة.

وقال محمد زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات سابقة، إن الديون الخارجية للشركة قد تكون في نطاق الـ 13 مليار جنيه.

وتلقت شركة مصر للطيران العام الماضي قرضا مساندا بقيمة ملياري جنيه من وزارة المالية لمواجهة "كوفيد-19"، تتحمله الدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل في عام 2019.