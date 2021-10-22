هاواي ترحب بالسياح المحليين مجدداً تمهيداً لفتح السفر الدولي

بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون عطلة في هاواي، فإن حلمك على وشك أن يتحقق! إذ أعلنت الجزيرة وهي واحدة من أجمل وجهات الجزر في العالم، أنها سترحب رسميًا بالسياح المحليين كخطوة أولى مرة أخرى في 1 نوفمبر.

جاء هذا الإعلان من حاكم الولاية ديفيد ايجي عبر تغريدة على تويتر قالت: "تعمل مستشفياتنا بشكل أفضل وتستقبل عددًا أقل من المرضى. وهذا يمنحنا القدرة على المضي قدمًا في تعافينا الاقتصادي.. وبأمان أهلا بكم من جديد أيها المسافرون المحليون الملقحون بالكامل".

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ستسمح الولاية بالسفر غير الضروري وكذلك لرجال الأعمال بزيارة الجزيرة، وقال الحاكم كذلك إنهم سيواصلون مراقبة عدد الحالات والاستشفاء حيث أن "صحة السكان وسلامتهم هي الأهم".

في وقت سابق، طلب الحاكم من المسافرين إلى هاواي تأجيل رحلاتهم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الجزيرة، لكنه لم يوقف رسميًا برنامج "الرحلات الآمنة'' للولاية. وبموجب هذا البرنامج، سُمح للزوار المحليين بتخطي الحجر الصحي إذا أتوا بدليل على التطعيم أو اختبار سلبي.

وقال الحاكم في تغريدة له أيضًا: "نحن مستمرون في البحث عن معلومات من الحكومة الفيدرالية حول خطط السفر الدولي وسنضع خطة مناسبة قبل 8 نوفمبر".