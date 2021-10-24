للمرة الأولى منذ كورونا.. فنادق مصر تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية 100%

قال مساعد وزير السياحة المصري عبد الفتاح العاصي، اليوم الأحد، إن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية مع إلزامها باتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً بحسب "رويترز" أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.

كانت الفنادق تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو/ تموز في إطار إجراءات مكافحة الجائحة. وتشكل السياحة ما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

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تراجعت إيرادات مصر السياحية بنحو 69% خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، في الوقت منحت فيه البلاد 58% من الفنادق تصريحا للعمل وفقا للضوابط الجديدة في المراحل التي أعقبت قيود كورونا.

بلغت إيرادات السياحة 4 مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار دولا في عام 2019، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.