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الخطوط الهندية تستأنف رحلاتها إلى السعودية نهاية أكتوبر

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الطيران الهندي
الطيران الهندي
طيران

الخطوط الهندية تستأنف رحلاتها إلى السعودية نهاية أكتوبر

على 3 وجهات بالمملكة هي جدة والرياض والدمام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة خطوط طيران الهند، عن عودة تشغيل رحلاتها بين الهند والسعودية على 3 وجهات بالمملكة هي جدة والرياض والدمام، وذلك بداية من 31 أكتوبر 2021.

وفتحت الشركة بحسب بيان لها، الحجوزات من خلال الموقع الإلكتروني ومكاتب الحجز وعبر وكلاء السفر المعتمدين لديها، وذلك للفترة من 31 أكتوبر 2021 إلى 26 مارس 2022.

أصدرت هيئة الطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران في شأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداء من 17 أكتوبر 2021.

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ويأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في السعودية نظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، في ما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار بالالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

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