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السعودية تتوقع جذب 50 مليون سائح في 2022

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السياحة في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تتوقع جذب 50 مليون سائح في 2022

وزير السياحة: بدأنا بالفعل رحلة التعافي وسوف تستمر حتى 2023 و2024

دبي - العربية.نت

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تتوقع المملكة العربية السعودية جذب 50 مليون سائح في 2022، في ظل مساعيها للعودة إلى الترويج لوجهاتها السياحية محليا ودوليا بعد أن أعاقها الوباء.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في حواره مع تلفزيون بلومبرغ على هامش منتدى السعودية الخضراء: "بدأنا بالفعل رحلة التعافي وسوف تستمر حتى 2023 و2024".

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس الماضي.

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ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول السعودية دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وكشف الخطيب عن مركز جديد يركز على السياحة المستدامة كجزء من جهود المملكة للوصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.

وأضاف الخطيب أن قطاع السياحة في مساره ليشكل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الجاري، مقارنة بـ 3.5% في 2019.

وبسبب الوباء، فإن معظم الزيارات السياحية البالغ عددها 45 مليون المتوقعة هذا العام ستكون من قبل المقيمين.

وأضاف الخطيب: "نعيش في بيئة تنافسية كبيرة إقليميا وعالميا، لذلك سنواصل الإصلاحات ولن نوقفها أبدا".

كانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً لافتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا".

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