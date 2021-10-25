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تل أبيب تلغي تحذيرا للإسرائيليين بعدم السفر للمغرب المعمول به منذ 10 سنوات ​

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وصول الطائرة الإسرائيلية إلى مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط
طائرة إسرائيلية تصل إلى مطار مدينة سلا المغربية مؤخراً
اقتصاد المغرب

تل أبيب تلغي تحذيرا للإسرائيليين بعدم السفر للمغرب المعمول به منذ 10 سنوات ​

في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية

دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل اليوم الاثنين، إنه تقرر إلغاء تحذير سفر الإسرائيليين إلى المغرب، والذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف المتحدث أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر، أن القرار جاء "في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي".

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

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وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل. ووقع في الرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في زيارة أجراها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب.

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