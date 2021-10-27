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أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك"

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عبوات من لقاح سينوفارم الصيني - فرانس برس
عبوات من لقاح سينوفارم الصيني
لقاح كورونا

أميركا تسمح بدخول المطعمين بلقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك"

يسري القرار الشهر المقبل

دبي - العربية.نت

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اعتمدت أميركا قواعد جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، تتطلب تقديم ما يثبت تلقي تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس.

وستقبل الولايات المتحدة أي لقاح معتمد للاستخدام العادي أو الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أو منظمة الصحة العالمية؛ وهذا يشمل لقاحات فايزر، ومودرنا، وجونسون وجونسون، واسترازينيكا، ولقاحي سينوفارم وسينوفاك في الصين.

وقال مسؤولون حكوميون، إن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح.

وأوضح المسؤولون أن المواطنين الأميركيين والمقيمين العائدين من الخارج والذين لم يتم تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد -19" في غضون يوم واحد من رحلتهم. وتعتبر القواعد الجديدة التي ستسري اعتبارا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أكبر تغيير في سياسة السفر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.

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