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بريطانيا تزيل جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

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فيروس كورونا

بريطانيا تزيل جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

بريطانيا تخفف قيود السفر المرتبطة بكورونا

دبي - العربية.نت

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قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إنه تم إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا.

وأضاف أنه من أول نوفمبر المقبل سيتم إلغاء اللوائح الحمراء للدول.

وفي منتصف العام، قال مطار هيثرو بلندن، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

وقال جون هولاند-كاي الرئيس التنفيذي للمطار، إن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25% مما كانت عليه قبل الجائحة بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

ومنذ منتصف العام، تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنها "تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة وهي الصحة العامة".

وأضاف: "إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي".

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