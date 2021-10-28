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قمة في السعودية تبحث الصورة المستقبلية لقطاع السياحة والسفر

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قطاع السياحة يبدأ التعافي
سياحة

قمة في السعودية تبحث الصورة المستقبلية لقطاع السياحة والسفر

بحثوا رسم الصورة المستقبلية للقطاع

دبي - العربية.نت

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شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني كمتحدث في أعمال القمة الخاصة التي جاءت تحت عنوان "إعادة تصميم السياحة.. إرساء أسس النجاح في المستقبل"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين العالميين ذوي الصلة بالشأن السياحي، ضمن أعمال قمة مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة في السعودية.

وتناولت القمة الخاصة التي شارك في أعمالها كل من الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجلوريا جيفارا وزيرة السياحة السابقة بالمكسيك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين جملة من الموضوعات الهامة في قطاع السياحة والسفر ورسم الصورة المستقبلية لهذا القطاع.

وجرى استعراض أهم الإجراءات التي قام بها قادة الدول لمواجهة أسوأ أزمة مر بها العالم خلال 18 شهراً الماضية لحماية هذا القطاع وغيرها من القطاعات والنهوض بها من جديد والانتقال إلى مرحلة التعافي والانتعاش، إضافة على وضع الأفكار والخطط المبتكرة لضمان استمرار هذا القطاع ونموه، نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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جدير بالذكر أن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة تقام تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية" وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

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