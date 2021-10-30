"طيران أديل" تضيف رحلتين جديدتين بين جدة ودبي

أضافت شركة "طيران أديل" رحلتين دوليتين جديدتين في الاتجاهين تربطان مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مع مطار دبي الدولي.

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبد الكريم البراهيم أن تدشين الرحلات الجديدة، يأتي استجابة للطلب المتزايد على السفر على هذا القطاع بين البلدين، وخدمةً للحجاج والمعتمرين والزوار قاصدي بيت الله الحرام.

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يأتي ذلك من خلال توفير رحلات جوية مباشرة تضمن توفير الجهد وتسهيل الإجراءات لهم سوءاً في مرحلة القدوم أو المغادرة بعد أداء مناسكهم وبأسعار للرحلات وعروض منافسة.

وأكد البراهيم أن "طيران أديل" يسعى جاهداً لتحقيق طموحات رؤية 2030 وتطلعات القيادة فيما يتعلق بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون معتمر، إضافة إلى مواكبة المستهدفات المتعلقة باستراتيجية الطيران المدني وذلك من خلال تجويد الخدمات المقدمة في صناعة الطيران الاقتصادي، إضافة إلى تحسين تجربة السفر وإثرائها من خلال العديد من البرامج والإنجازات المتحققة للشركة في مجال الطيران.