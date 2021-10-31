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السعودية.. تدريب إلكتروني للكوادر البشرية بالقطاع السياحي

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سياحة

السعودية.. تدريب إلكتروني للكوادر البشرية بالقطاع السياحي

وزارة السياحة توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الرياض - واس

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وقّعت وزارة السياحة السعودية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجال التعليمي والتدريبي والتطوير المهني، وذلك وفق معايير التعليم الإلكتروني المعتمدة في المملكة.

وتنص المذكرة على عدد من مجالات التعاون الداعمة والمساندة لتأهيل الكوادر البشرية في القطاع السياحي المرتبطة بمنصة التعليم الإلكتروني، إلى جانب التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، ومشاركة البيانات بين الجهتين، وبحث آلية نشر المعايير الوطنية للتعليم الإلكتروني من خلال الإدارة العامة لتدريب وتوطين الوظائف السياحية في وزارة السياحة، وتقديم الاستشارات المتعلقة باحتياجات سوق العمل، والمرتبط بالتعليم الإلكتروني في قطاع السياحة.

وتتضمن المذكرة بحث إمكانية تطوير الأفكار والتطبيقات المبتكرة، التي ترتكز على التعليم الإلكتروني في قطاع السياحة، من خلال تعزيز المحتوى التعليمي الموثوق، ورفع الوعي العام للمجتمع، والإسهام في نشر ثقافة القطاع السياحي من خلاله، إلى جانب التعاون في بناء مبادرات مشتركة بين الوزارة والمركز تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، التي تخدم الأهداف المشتركة في قطاع التعليم الإلكتروني والمشاريع التي تعمل عليها وزارة السياحة.

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