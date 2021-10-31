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السياحة السعودية: نعمل مع هذه الأطراف لمستقبل أكثر استدامة

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وزارة السياحة السعودية
وزارة السياحة السعودية
سياحة السعودية

السياحة السعودية: نعمل مع هذه الأطراف لمستقبل أكثر استدامة

السعودية تستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة السياحة السعودية، إن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وذكرت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، اليوم الأحد، أن السعودية تلعب دوراً رائداً في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي، مضيفة: "نحن فخورون بإنجازاتنا وعملنا لتحقيق السياحة المستدامة".

وحسب بيانات حكومية، تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودية أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030، ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

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