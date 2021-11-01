ارتفاع الطلب على السياحة في أبوظبي مع عودة الفعاليات

يرتفع الطلب السياحي الدولي والمحلي على أبوظبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي مع عودة الفعاليات والأحداث والمعارض والمؤتمرات والأعياد لتزين مرافق ومنشآت أبوظبي المختلفة.

وتشهد مرافق أبوظبي السياحية والترفيهية وفنادقها ومركز معارضها ومرافق «الفعاليات» فيها، فعاليات وأحداث مهمة، إلى جانب الاحتفالات والفعاليات الترفيهية المتنوعة بسبب مواسم الإجازات والمناسبات الوطنية.

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ففي شهر نوفمبر الجاري، ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 4 فعاليات مهمة تتمثل في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بين 15 و18 من نوفمبرالجاري، وينطلق معرض «إتش آي تي بي سيابر ويك» في الفترة بين 21 و25 من نوفمبر الجاري، وينطلق معرض VIV MEA التجاري الدولي المتخصص بصناعة الأعلاف والأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر الجاري، كما تستضيف «أدنيك» المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية «جيفا» يومي 23 و24 نوفمبر، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

أما في ديسمبرالمقبل، فينطلق منتدى الاجتماعات والحوافز الأوروبي بدورته الشتوية 2021 بين 5 إلى 9 ديسمبرالمقبل،، وتنظم «أدنيك» معرض سيال الشرق الأوسط 2021، بين 7و9 ديسمبر المقبل.

وتنطلق أنشطة معرض أبوظبي الدولي للتمور في الفترة بين 7 و9 من ديسمبر المقبل.

ويشهد الاتحاد أرينا في جزيرة ياس انطلاقة عدد من الأحداث المتنوعة خلال نوفبمر وديسمبر، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد أرينا، منها فعالية غنائية «هاني شاكر والأوركسترا»في 4 من نوفمبر الجاري، وفي 19 من نوفمبر، ينطلق حدث«إينفيوجين» لمقاتلي الكيك بوكسينج، وفي 19 من نوفمبر الجاري أيضاً تنطلق حفلة موسيقية للمطرب أريجيت سينج، وفي 16 إلي 21 من ديسمبر المقبل تنطلق بطولة العالم للسباحة.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2021 ما بين 9 و12 ديسمبر.

ويضم شهري نوفمبر وديسمبر العديد من الفعاليات بمناسبة الأعياد الوطنية والإجازات المدرسية، على رأسها احتفالات اليوم الوطني للدولة.

وكات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعلنت الشهر الماضي عن أجندة فعاليات أبوظبي بحلتها الجديدة التي توفر معلومات متكاملة عن الفعاليات والتجارب الاستثنائية في جميع أنحاء الإمارة والمصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المجتمع المحلي والزوار، وتعتبر هذه الأجندة دليلاً رسمياً شاملاً للأنشطة والتجارب الملهمة والمتنوعة في أبوظبي، إذ تشتمل على أكثر من 500 يوم ترفيهي ضمن 80 فعالية على مدار 6 أشهر.

وتنطلق بطولة العالم للسبارتان خلال ديسمبر المقبل، التي تقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية في واحة ليوا وذلك بين 2 و5 ديسمبر، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة مبادلة العالمية للتنس بين 16 إلى 18 ديسمبر.

وتضم الأجندة، لا سيما في مجال الثقافة والتراث، جدولاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة من ضمنها «فن أبوظبي» بين 18 إلي 21 من نوفمبر الجاري في منارة السعديات، إضافة إلى مهرجان الشيخ زايد، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية الذي يجمع كوكبة من أفضل فناني الموسيقى الكلاسيكية من جميع أنحاء العالم.