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طيران الإمارات تجري محادثات مع بوينغ بشأن طائرات 777 إكس 

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طيران الإمارات تجري محادثات مع بوينغ بشأن طائرات 777 إكس

المحادثات ستجرى أثناء معرض دبي للطيران المقرر هذا الشهر

دبي – رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم اليوم الاثنين، إن الشركة تعتزم إجراء محادثات مع بوينغ بشأن طلبيات شراء طائرات 777 إكس قبل وأثناء معرض دبي للطيران المقرر هذا الشهر.

وانتقدت شركة الطيران بوينغ مرارا هذا العام بشأن الطائرة الكبيرة ذات المحركين، والتي تأخرت ثلاث سنوات على الأقل عن موعد وصولها الأصلي.

حذرت طيران الإمارات الشهر الماضي من أن حالة الضبابية ستؤدي إلى اضطراب كبير لواحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، إذ قال رئيسها تيم كلارك آنذاك: "إنه لا يعرف متى ستصل أولى طائرات 777 إكس التي طلبت طيران الإمارات 126 منها".

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وطيران الإمارات هي أول عملاء 777 إكس التي ستستخدمها لتحل محل طائرات 777 التي تشكل أساس أسطولها المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن.

وكانت بوينغ تعتزم في البداية تسليم 777 إكس في يونيو 2020، لكنها تستهدف حاليا تسليمها في أواخر 2023.

وفي أبريل، قال الشيخ أحمد إن بعض طائرات 777 إكس البالغ عددها 126 والتي تم طلبها، يمكن استبدالها بطائرات بوينغ 787 دريملاينر الأصغر حجما.

وعدلت طيران الإمارات بالفعل طلبية شراء 777 إكس في 2019، إذ ألغت طلب شراء 24 طائرة في إطار اتفاق وافقت بموجبه على شراء 30 طائرة دريملاينر.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي بدبي، إنه يتوقع أن يرى "صفقات جيدة" للعقود المدنية والعسكرية التي تعلن خلال معرض الطيران، وذلك دون الكشف عن تفاصيل.

ويعقد معرض دبي للطيران كل عامين، وهو أكبر معرض تجاري في مجال الطيران، ومن المتوقع أن يشهد صفقات تجارية بمليارات الدولارات، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر في ظل قيود على حجم النشاط به بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الشيخ أحمد أن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين، ليعود إلى كامل طاقته للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وتعتزم شركة طيران الإمارات توظيف 6000 موظف للعمليات في الأشهر الستة المقبلة، لمواكبة التعافي السريع للقطاع.

وستصل الشركة إلى 70% من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

كانت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، كشفت أن "طيران الإمارات" أكبر ناقلة عالمية من ناحية حركة الركاب الدوليين، بعدد 15.8 مليون مسافر في عام 2020.

وذكرت البيانات أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 1.2 مليون عميل، عبر مركزها في شهري يوليو وأغسطس الفائتين، مقارنة بـ 402 ألف عميل في المدة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

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