.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من الرياض إلى الكويت

  • الخط
طيران أديل
طيران أديل
طيران

"طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من الرياض إلى الكويت

افتتاح الوجهة الجديدة يأتي وسط السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دشنت شركة "طيران أديل" أولى رحلاتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الكويت، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوجهات إلى 15 وجهة داخلية ودولية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أن افتتاح الوجهة الجديدة وإضافتها إلى شبكة رحلات الشركة يأتي سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التوسع في الرحلات المحلية والإقليمية بهدف مواكبة النمو المتسارع بسوق صناعة النقل الجوي في المملكة والمنطقة وربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.

وأكد البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى دولة الكويت سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تقوية روابط التعاون والتلاقي بينهما في مجالات عدة منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مفيداً أن وجهة الكويت تُعد الوجهة الدولية الثانية للشركة، حيث دُشنت محطة دبي في يوليو الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد