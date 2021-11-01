"طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من الرياض إلى الكويت

دشنت شركة "طيران أديل" أولى رحلاتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الكويت، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوجهات إلى 15 وجهة داخلية ودولية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أن افتتاح الوجهة الجديدة وإضافتها إلى شبكة رحلات الشركة يأتي سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التوسع في الرحلات المحلية والإقليمية بهدف مواكبة النمو المتسارع بسوق صناعة النقل الجوي في المملكة والمنطقة وربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.

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وأكد البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى دولة الكويت سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تقوية روابط التعاون والتلاقي بينهما في مجالات عدة منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مفيداً أن وجهة الكويت تُعد الوجهة الدولية الثانية للشركة، حيث دُشنت محطة دبي في يوليو الماضي.