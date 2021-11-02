"العربية للطيران أبوظبي" ترفع عدد وجهاتها إلى 15 منذ إطلاق عملياتها

أعلنت شركة "العربية للطيران أبوظبي"، عن إضافة ثلاث وجهات جديدة من مقرها في مطار أبوظبي الدولي إلى الهند اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الاثنين، أنه سيكون بإمكان المسافرين من أبوظبي السفر إلى كوتشن وكاليكوت وتريفاندروم، مشيرة إلى أن إطلاق الرحلات إلى الهند يرفع عدد وجهات "العربية للطيران أبوظبي" إلى 15 وجهة منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في يوليو من العام الماضي.

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يشار إلى أن "العربية للطيران"، توفر تغطية مجانية ضد "كوفيد-19" للمسافرين على متن رحلاتها، حيث تكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية.