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"العربية للطيران أبوظبي" ترفع عدد وجهاتها إلى 15 منذ إطلاق عملياتها

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العربية للطيران أبوظبي مناسبة
العربية للطيران أبوظبي
أبوظبي

"العربية للطيران أبوظبي" ترفع عدد وجهاتها إلى 15 منذ إطلاق عملياتها

بدأت عملها في مطار أبوظبي منتصف 2020 وأضافت 3 وجهات جديدة إلى الهند

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "العربية للطيران أبوظبي"، عن إضافة ثلاث وجهات جديدة من مقرها في مطار أبوظبي الدولي إلى الهند اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الاثنين، أنه سيكون بإمكان المسافرين من أبوظبي السفر إلى كوتشن وكاليكوت وتريفاندروم، مشيرة إلى أن إطلاق الرحلات إلى الهند يرفع عدد وجهات "العربية للطيران أبوظبي" إلى 15 وجهة منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن "العربية للطيران"، توفر تغطية مجانية ضد "كوفيد-19" للمسافرين على متن رحلاتها، حيث تكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية.

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