1.4 مليون مسافر عبر مطار الكويت منذ السماح بعودة الوافدين

كشفت أرقام رسمية، عن أن عدد المسافرين عبر مطار الكويت، منذ السماح بعودة المقيمين في أول أغسطس الماضي حتى نهاية أكتوبر 2021 بلغ 1.396 مليون راكب تم نقلهم عبر 11.113 ألف رحلة طيران لـ 42 مشغلا جويا.

وتفصيليا، استحوذ المسافرون القادمون إلى الكويت على نحو 45% من إجمالي حركة الركاب عبر مطار الكويت بواقع 626.8 ألف راكب خلال الأشهر الـ 3 الماضية.

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واستحوذ المسافرون المغادرون للبلاد على 48.5% من إجمالي حركة الركاب بواقع 677.4 ألف راكب، بينما استحوذ الركاب المسافرون "ترانزيت" عبر مطار الكويت على 6.5% من إجمالي حركة الركاب عبر المطار بواقع 92.277 ألف راكب، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر المطار 11.113 ألف رحلة، منها 5542 رحلة طيران قادمة تشكل ما نسبته 49.8% من إجمالي عدد رحلات الطيران، بينما بلغ عدد الرحلات المغادرة 5571 رحلة تشكل ما نسبته 50.2% من إجمالي الحركة.

ولجهة مشغلي الطيران، فقد استحوذت الناقلات الوطنية على نحو 55% من إجمالي عدد الرحلات التي قام بها 42 مشغلا جويا عبر مطار الكويت خلال الـ 92 يوما الأخيرة، إذ حظيت الخطوط الجوية الكويتية بـ 3005 رحلات، فيما استحوذت طيران الجزيرة على 3083 رحلة.

أما لبقية مشغلي الطيران فقد استحوذت طيران الخليج على 172 رحلة، و"لوفتهانزا" على 226 رحلة، و"بيمان بنغلاديش" على 13 رحلة، والعربية مصر على 46 رحلة، وإير كايرو على 50 رحلة والمصرية العالمية على 44 رحلة ومصر للطيران على 226 رحلة، و"فلاي إيجيبت" 52 رحلة، وطيران نسمة 46 رحلة، وطيران النيل 48 رحلة والخطوط الإثيوبية 52 رحلة، و"انديجو" 290 رحلة.

وبلغ عدد الرحلات التي سيرتها الخطوط العراقية نحو 31 رحلة، و52 رحلة لطيران الأردن، ناهيك عن 206 رحلات للخطوط الملكية الأردنية، و134 رحلة لطيران الشرق الأوسط، و78 رحلة للخطوط الهولندية، و52 رحلة لطيران عمان و14 رحلة لطيران السلام، و9 رحلات للخطوط الباكستانية، و370 رحلة للخطوط القطرية، ورحلتين لـ "فلاي أديل"، و322 رحلة للخطوط السعودية، و50 رحلة للطيران السريلانكي، و22 رحلة لـ "تاركو".

وبلغ عدد رحلات الخطوط البريطانية عبر مطار الكويت 80 رحلة خلال الـ 3 أشهر الفائتة، بينما حظيت "إير انديا" بنحو 118 رحلة، و"اير انديا اكسبريس" بـ 172 رحلة، فيما بلغ عدد رحلات "غو إير" 90 رحلة، و"سبيس جت" 46 رحلة، وبلغ عدد رحلات شركة أجنحة الشام 26 رحلة، فيما سجلت الخطوط السورية 48 رحلة.

وسير طيران "بيغاسوس" 222 رحلة عبر مطار الكويت، فيما بلغ عدد رحلات "تيل ويند" 36 رحلة، وبلغ عدد رحلات الخطوط التركية 734 رحلة، ناهيك عن 184 رحلة لطيران العربية، و186 رحلة للخطوط الإماراتية، و184 رحلة لطيران الاتحاد، و184 رحلة لـ "فلاي دبي.