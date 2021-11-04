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"الخطوط السعودية" تستعرض مشاريعها في معرض السفر العالمي بلندن

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الخطوط السعودية
طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

"الخطوط السعودية" تستعرض مشاريعها في معرض السفر العالمي بلندن

إلى جانب الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي

دبي - العربية.نت

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استعرضت الخطوط السعودية عددا من المشاريع في مجال السفر والسياحة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض السفر والسياحة العالمي في مدينة لندن (WTM)، إلى جانب الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي الذي تشهده السعودية، والمبادرات والبرامج التسويقية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أهمية المشاركة التي تتيح للشركة الالتقاء المباشر بالعديد من روّاد الأعمال والسفر والزوار من مختلف دول العالم، ليتعرفوا عن كثب على مستجدات المشاريع المتعلقة بخدمة السياحة، موضحاً أن أحد أبرز أهداف "الخطوط السعودية" الاستراتيجية ربط العالم بالمملكة كونها أجنحة رؤية 2030.

وأشار الكابتن الكشي إلى أن "السعودية" تشهد تحولاً كبيراً في مستوى الخدمة، حيث اتخذت من التحول الرقمي منهجاً في تعاملاتها الداخلية أو مع الضيوف، لافتًا النظر إلى أن تلك الخطوات الحثيثة للتطور كانت سبباً مباشراً لنيل جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم لعام 2021 من منظمة "سكاي تراكس"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتناولت الجلسة مجالات تعاون "الخطوط السعودية" المتنوعة مع وزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، حيث تعد شريكا استراتيجيا بإسهامها في نقل المشاركين في الفعاليات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة من خلال شبكة رحلاتها التي تصل إلى 4 قارات عبر أسطولها الحديث المزوّد بأحدث التقنيات.

وتضمنت فعاليات معرض جناح الهيئة السعودية للسياحة عقد سلسلة من الجلسات الرئيسة التي يدور محورها حول خطط المملكة لجذب 100 مليون زيارة سنوياً بصورة مستدامة، شارك خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية في إحدى تلك الجلسات لتسليط الضوء على جهود الناقل الوطني لدعم خطط النمو السياحي الطموحة في المملكة.

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