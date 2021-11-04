"الطيران المدني": تنفيذ خطة لتطوير مطار الكويت بـ8.2 مليار دولار 

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن 14 مشروعا بقيمة 8.2 مليار دولار تنفذها البلاد لتطوير مطار الكويت الدولي، ضمن رؤية واستراتيجية الطيران المدني 2021 إلى 2041 لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي والركاب والشحن.

وقالت "الطيران المدني" في بيان، إن أكبر المشاريع التطويرية تتمثل في مشروع مبنى الركاب الجديد T2 الذي يهدف إلى استيعاب 25 مليون مسافر سنويا وفق أفضل المقاييس الدولية بتكلفة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار.

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وذكرت أن مشروع مبنى الركاب الجديد T4 المصمم لاستيعاب 5.4 ملايين راكب بقيمة 187 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية.

وأوضحت أن مدينة الكويت للشحن تبلغ قيمة استثماراتها 120 مليون دولار، وتشغيل وإدارة مبنى الركاب الجديد T2 بقيمة 950 مليون دولار، ومشروع الملاحة الجوية وتطوير خدماتها بـد 83 مليون دولار، والمدرج الثالث وبرج المراقبة بقيمة 600 مليون دولار، والمدرج الجديد بقدرة 650 ألف رحلة سنوية بقيمة 667 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مبنى الطيران العام المخصص لرجال الأعمال بقيمة 40 مليون دولار، ومشروع تأمين خدمات المناولة الأرضية بقيمة 83 مليون دولار، وهناك 13 مشروعا لتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية في المطار بقيمة 273 مليون دولار، ومشروع إنشاء محطات الوقود والخدمات المساندة في المطار بقيمة 75 مليون دولار.

وبينت الهيئة أن مبنى تموين الطائرات بقيمة 80 مليون دولار، ومبنى صيانة الطائرات بقيمة 45 مليون دولار ومشروع الخدمات الأمنية بقيمة 15 مليون دولار.