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الخطوط الكويتية تعيد تشغيل رحلاتها إلى إيطاليا

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الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
طيران

الخطوط الكويتية تعيد تشغيل رحلاتها إلى إيطاليا

بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إعادة تشغيل رحلاتها التجارية إلى روما وميلان اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل وجهة.

وقالت الخطوط الكويتية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن رحلاتها إلى روما سيعاد تشغيلها اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة.

وأضافت أن الرحلات إلى ميلان سيعاد تشغيلها اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والسبت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت "الكويتية" قد أعادت تشغل وجهات دائمة وصيفية منذ منتصف يونيو الماضي وهي لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا والقاهرة وأمستردام ومومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم وبنغالور وأحمد أباد وإسلام أباد ولاهور وكولومبو ودكا ونيويورك وباكو.

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