كروز بيليسليما تصل في أول رحلة لميناء "ينبع" بالسعودية

وصلت إلى ميناء ينبع السعودي، الباخرة السياحية العملاقة كروز بيليسليما في أول رحلة لها لمحافظة ينبع وعلى متنها أكثر من 400 سائح من مختلف الجنسيات، وهي امتداد لرحلات الكروز سينيك التي افتتحت تجربة الكروز إلى ينبع في يوليو الماضي.

وتتضمن الباخرة كروز بيليسليما العديد من الفعاليات الترفيهية والمطاعم والمرافق الترفيهية ومنتجعًا فاخرًا وغيرها.

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وتعد رحلات الكروز إحدى ثمرات النهضة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، إلى جانب المشروعات السياحية التي أقيمت بعدد من مناطق المملكة والفعاليات الترفيهية والسياحية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن شركة "كروز" المملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المملوك للدولة، وقعت في أبريل 2021 اتفاقية مع شركة "إم.إس.سي كروز" MSC Cruises لإطلاق رحلاتها في البحر الأحمر والخليج العربي خلال فصل الشتاء 2021.

وتعمل "كروز السعودية"، على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات للرحلات، وتوفير تجربة استثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.