طيران "ناس" يُطلق أولى رحلاته القادمة من 5 وجهات إلى مطار "العلا" 

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي.

وستنطلق أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا ابتداء من 19 نوفمبر 2021 من دبي والكويت، بالإضافة إلى تسيير رحلات داخلية جديدة من العلا إلى كل من الرياض والدمام وجدة.

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ويعد هذا التشغيل هو الأول للمسافرين الدوليين من وإلى مدينة العلا وذلك بالاستمتاع بالسفر المباشر إلى أحد أهم وأكثر المواقع الأثرية والتاريخية شهرة في العالم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وسيتم تدشين أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من مطار دبي الدولي، وذلك خلال حفل خاص يحتفي بتاريخ العلا وتراثها، وإنجازات طيران ناس، الحائز على جوائز سكاي تراكس العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا، إن طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية إلى مدينة العلا، مبيناً أن ذلك يأتي امتداداً لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية، لاسيما وأن العلا أحد أهم المواقع التاريخية في المملكة وذلك بهدف تسهيل تجربة السفر المباشر لزوار مدينة العلا والاطلاع على تراثها العريق.

وأكد المهنا أن الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسة المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، أن العلا كانت ملتقى الحضارات القديمة لآلاف السنين، وقد استقبلت واحة العلا العديد من المسافرين و المستوطنين الذين شاركوا بضائعهم و أفكارهم و بنوا عدة مجتمعات عريقة، لافتاً النظر إلى تسيير أولى الرحلات الدولية من وإلى العلا هو خطوة مهمة في سبيل عودة العلا إلى سابق عهدها كملتقى للحضارات و الأفكار، متطلعاً إلى العمل مع طيران ناس في استقبال المزيد من الزوار الدوليين والإقليميين لتجربة هذه الوجهة الأثرية الهامة.

وسيكون جدول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى العلا 4 رحلات أسبوعية بين العلا والرياض، و3 رحلات أسبوعيا بين العلا ودبي، و3 رحلات أسبوعيا بين العلا وجدة، و3 رحلات أسبوعيا بين العلا والدمام، ورحلتين أسبوعيا بين العلا والكويت.