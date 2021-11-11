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الاتحاد للطيران: استراتيجيتنا تركز على أسطول بوينغ 787 وإيرباص A350

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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران

الاتحاد للطيران: استراتيجيتنا تركز على أسطول بوينغ 787 وإيرباص A350

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران توني دوجلاس، اليوم الخميس، إن استراتيجية الناقلة الجوية المملوكة لحكومة أبوظبي تركز الآن على أسطولها من طائرات إيرباص A350-1000 وبوينغ 787 دريملاينرز.

جاء حديث دوجلاس في حلقة نقاشية خلال تجمع لشركات الخطوط الجوية العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما نقلته "رويترز".

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال جهاد ريتشارد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران، إن الشركة فتحت الباب لتوظيف ألف شخص، مشيرا إلى أن الرقم قد يرتفع، وأن الرواتب عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

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وأوضح أن الشركة كانت تسير ما بين 100 و 150 رحلة قبل الجائحة، كما أشار إلى أن عدد الرحلات بدأ يزيد الآن.

وذكر أن ما يهم الشركة في الوقت الحالي هو حجم الإشغال في الطائرة، موضحا أن نسبة الإشغال كانت 20% فقط في بداية العام، ووصلت الآن إلى ما بين 50% و60%، وهناك وجهات وصل حجم الإشغال بها إلى 80% و90%.

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