الصين تشهد زيادة في الرحلات الجوية ونقل البضائع في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للطيران المدني الصينية يوم الأربعاء، أن صناعة الطيران المدني في الصين شهدت زيادة شهرية في عدد الرحلات الجوية وحجم البريد والبضائع في أكتوبر.

وقالت الهيئة، إنه تم تسجيل نحو 38.86 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بزيادة 7.6% عن سبتمبر الماضي.

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وأضافت أن عدد الرحلات يمثل نحو 68.2% من العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2019، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وبلغ حجم البريد والبضائع نحو 604 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة 0.8% عن سبتمبر، في حين ارتفع إجمالي حجم النقل الجوي بنسبة 6.4% على أساس شهري إلى 7.33 مليار طن-كيلومتر، وفقا للهيئة.

وفي أكتوبر، انطلق 93.8% من الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد في الموعد المحدد.