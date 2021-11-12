مطار رأس الخيمة.. عقود مرتقبة في معرض دبي للطيران

توقع رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن يشكل معرض دبي للطيران، بالنسبة لقطاع الطيران في رأس الخيمة، منصة لتوقيع اتفاقيات مع شركات الطيران ولقاء أصحاب الاختصاص.

وأشار إلى ترقب جملة من الفعاليات خلال المعرض منها توقيع اتفاقية مع شركة سيركو لإدارة برج المراقبة في مطار رأس الخيمة، واتفاقية مع شركة ايجس لوضع برنامج توسعة مطار رأس الخيمة، واتفاقية تشغيل طيران الخليج إلى مطار رأس الخيمة، ولقاء مع وزارة الطيران المدني الهندية، ومناقشة مشاركة دائرة الطيران المدني برأس الخيمة في معرض الطيران في الهند، بحسب صحيفة البيان.

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تشمل الفعاليات المرتقبة بالنسبة لرأس الخيمة، عقد اجتماع مع رئيس طيران سبايس جت الهندية ومناقشة تطوير عمليات التشغيل إلى مطار رأس الخيمة والاطلاع على الخطط للعام القادم، إضافة لاجتماع مع رئيس الطيران الباكستاني وبحث سبل تفعيل العمليات مع مطار رأس الخيمة.

ووصف القاسمي معرض طبي للطيران بأنه معرض دولي رائد ومنصة لعرض أحدث الطائرات والتقنيات الحديثة للقطاع، وكذلك قبلة رئيسية لمصنعي الطائرات وأحدث أجهزة المطارات، حيث يشارك في هذا المعرض عدد كبير من الشركات ويقوم زيارة المعرض كثير الزوار والشركات من جميع دول العالم.

يشهد المعرض توقيع الاتفاقيات والصفقات التي لها آثر كبير على نمو هذا القطاع، رغم الظروف التي يمر بها العالم، لكن دبي اثبتت جدارتها في التغلب على الازمة العالمية من خلال تنظيم معرض اكسبو وهذا المعرض، ويعتبر الموقع الجغرافي للمعرض حلقة وصل بين الشرق والغرب لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وتوقيع الاتفاقيات.