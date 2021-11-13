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أسعار حجوزات فنادق دبي عند أعلى مستوى منذ 2018

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اقتصاد دبي

أسعار حجوزات فنادق دبي عند أعلى مستوى منذ 2018

متوسط الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى 81.6%

دبي - العربية.نت

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قالت مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، إن السوق الفندقية في دبي سجلت أعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامناً مع فعاليات "إكسبو 2020"، وفقاً للبيانات الأولية لشهر أكتوبر الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقريرها أن متوسط الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى نحو 81.6%، مشيرة إلى أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، الذي بلغ نحو 776 درهماً.

ووصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 درهماً خلال شهر أكتوبر 2021، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي، في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

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