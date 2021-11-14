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رئيس الخطوط السعودية: عودة الشركة للربحية في 2023 أو 2024

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اقتصاد السعودية

رئيس الخطوط السعودية: عودة الشركة للربحية في 2023 أو 2024

عدد الوجهات المستهدفة سيكون بحلول عام 2030 وقياسا على 90 وجهة قبل الجائحة

دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم كوشي، اليوم الأحد إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن في 2022، لدعم خطط توسعها السريع دوليا والتي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.

وتوقع كوشي عودة الشركة لتحقيق أرباح في 2023 أو 2024.

وأضاف أثناء وجوده في معرض دبي للطيران أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس كورونا.

وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

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وحصلت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة على جائزة أفضل ناقل في قارة آسيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات.

كانت الشركة قد أعلنت في مايو 2021 البدء في تسيير 3 رحلات إضافية من هونغ كونغ على متن طائرة بوينج (B787) تلبيةً للطلب المتزايد على شحنات التجارة الإلكترونية، حيث أصبح عدد الرحلات أسبوعياً في قارة آسيا 16 رحلة تشمل -إلى جانب هونغ كونغ- كلاً من شنغهاي وغوانزو.

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