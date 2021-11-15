مطار دبي يستقبل 20.7 مليون مسافر في 10 أشهر

قالت شركة مطارات دبي، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي تعامل مع 20.7 مليون مسافر في الأشهر العشرة الأولى من العام مر نصفهم عبر مركز العبور الرئيسي في الخليج بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، فيما عدلت صعوداً توقعاتها المستقبلية.

وتتوقع شركة مطارات دبي المملوكة للدولة الآن أن يستقبل المطار، مقر شركة طيران الإمارات، 28.7 مليون مسافر هذا العام، ارتفاعاً من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و27 مليوناً.

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وشهد المطار 6.7 مليون مسافر في الربع الثالث في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن وسط ازدهار الشحن العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن الزيادة في حركة المسافرين كانت مشجعة على الرغم من قوله "إن المطار بعيد عن مستويات ما قبل جائحة كورونا".

وتعامل المطار مع 25.9 مليون مسافر العام الماضي و86.4 مليون في 2019 أي العام الذي سبق تفشي الجائحة.