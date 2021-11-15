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"الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية

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اقتصاد السعودية

"الخطوط السعودية" توقّع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية

ستسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة

دبي - العربية.نت

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وقّعت مجموعة الخطوط السعودية 6 اتفاقيات بين مجموعة "السعودية" وشركاتها من جهة، وعدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة إيرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة إيرباص كذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران ثلاث اتفاقية لتكون بمقتضاها مركزاً عالمياً معتمداً للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس وشركة ليوناردو، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمراً صحفياً كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستسهم في نقل التقنية والخبرات وتوطين المعرفة في المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

الجدير بالذكر أن مشاركة مجموعة "السعودية" في هذا الحدث ستستمر إلى نهايته، حيث تهدف المجموعة من هذه المشاركة إلى إبراز نجاحاتها وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الطيران في المملكة والمنطقة.

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