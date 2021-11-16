.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

  • الخط
مطار السعودية مناسبة
أحد مطارات السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

استراتيجية القطاع ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جدّدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حدّدت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًا ذات الكفاءة العالية.

وذكرت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030.

وأكّد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة لتبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA) وإعادة تشكيل الأجواء بالمملكة بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

طيران الجزيرة تطلب شراء 28 طائرة إيرباص بـ 3.3 مليار دولار شركات طيران طيران الجزيرة تطلب شراء 28 طائرة إيرباص بـ 3.3 مليار دولار

وأشار إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد