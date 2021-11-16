السعودية تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

جدّدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حدّدت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًا ذات الكفاءة العالية.

وذكرت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030.

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وأكّد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة لتبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA) وإعادة تشكيل الأجواء بالمملكة بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.