رئيس "الطيران المدني" للعربية: السعودية تستعيد نصف حركة الطيران قبل كورونا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبد العزيز الدعيلج، عمل المملكة على تحقيق مستهدفاتها بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 100 مليون إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وقال الدعيلج في مقابلة مع "العربية" إن القطاع الجوي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا، منوها بقدرات المملكة التي برزت في تعاملها مع مختلف أوجه التحديات الناشئة عن الجائحة.

مادة اعلانية

وأضاف أن السعودية تمكنت من الوصول هذا العام إلى 45% من حركة السفر ما قبل كورونا المقدرة بحوالي 100 مليون مسافر عام 2019، متوقعا الوصول إلى نسبة 50% من هذا الرقم نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تهدف إلى تخصيص قطاع الطيران، وزيادة الربط الجوي من 99 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 2030.

كما تحدث عن مستهدفات مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي إلى أكثر من 4.5 مليون طن بحلول 2030.