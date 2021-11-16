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مصر للطيران تستهدف 100 طائرة مع توفر التمويل للاتفاقيات المحتملة

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طيران

مصر للطيران تستهدف 100 طائرة مع توفر التمويل للاتفاقيات المحتملة

وقعت عقداً مع السعودية للخدمات الأرضية واتفاقاً للتعاون مع طيران الخليج

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توافر التمويل في حال الاتفاق على شراء الطائرات، موضحا أن المستهدف الوصول لأكثر من 100 طائرة في أسطولنا وفق ما نقلته "رويترز" عن "سي إن بي سي عربية".

من جهة ثانية وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، عقدا لرحلات مصر للطيران في جميع مطارات المملكة الرئيسية، إضافة إلى مطار أبها الدولي ومطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، وذلك لتقديم خدمات الركاب في صالات السفر وخدمات الطائرة في ساحات المطارات، بحسب بيان صحافي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض دبي للطيران.

من جانب آخر ذكرت "رويترز" أن طيران الخليج ومصر للطيران وقعت خطاب نوايا لمبادرات التعاون في النقل الجوي والصيانة والتدريب، مع الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

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