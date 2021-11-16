"الخطوط السعودية" توقع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران

وقَّعت مجموعة الخطوط السعودية، 4 اتفاقياتٍ لتحسين أنظمة الاتصالات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الضيوف على متن أسطولها من الطائرات، الذي يعد من بين الأحدث على مستوى المنطقة والعالم.

وشملت الاتفاقيات، الموقعة خلال مشاركة المجموعة في معرض دبي للطيران 2021، توقيع المجموعة اتفاقية مع إنمارسات، الشركة المتخصصة عالمياً في أنظمة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية، وشركة جي دي سي تكنيكس، العاملة في الخدمات الهندسية والتقنية والأنظمة الإلكترونية، بهدف تزويد 35 من طائراتها الجديدة من طرازي إيرباص A321neo وA321XLR بشبكة "جي إكس أفييشن" للاتصال عريض النطاق الذي يوفر خدمة الاتصال المتطورة عبر منفذ التوصيل فائق الأداء.

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ومن خلال الاتفاقية الجديدة، أصبحت "الخطوط السعودية" أول جهة في المملكة تستخدم شبكة جي إكس أفييشن لتأمين خدمات الاتصال في أثناء الرحلات، والأولى في الشرق الأوسط منذ بداية جائحة كورونا في تبني هذه التقنية الحديثة.

كما ستكون أول شركة طيران في العالم تختار منصة ون-فاي الجديدة (CXP) لتقديم خدمات الاتصال للضيوف ومنفذ التوصيل خفيف الوزن من الجيل الثاني مع شبكة جي إكس أفييشن، الذي طورته شركة جي دي سي تكنيكس، وهو المنفذ الوحيد من نوعه الذي يقدم حلاً لشبكات متعددة، وصُمِّمَ ليوفر مرونة أكبر للعملاء، ويلبي احتياجات أبراج الاتصال الحالية والجديدة في المستقبل.

وأبرمت شركة الخطوط السعودية ضمن الاتفاقيات، صفقة مع شركة بوينج لتوفير حزمةٍ من الخدمات المستندة إلى التحليلات الرقمية، في مسعى لرفع الكفاءات التشغيلية لأسطولها من طرازي 787 دريملاينر و 777، حيث ستعتمد الخطوط السعودية النسخة المطورة من برنامج بوينج للصيانة (OMP) الذي يوظف تحليلات البيانات المتقدمة لتوفير معلوماتٍ تفصيلية لعمليات الصيانة المحسنة، ويتضمن أداة رقمية لإدارة جودة الطائرات (AHM) من بوينج.

كما تتيح الصفقة للشركة إجراء تعديلاتٍ على المقصورة الداخلية لطائرات "السعودية" من طراز 777، بما في ذلك التصميم، والاعتمادية، وتوريد القطع المطلوبة لإنجاز أعمال التعديل المقررة.

ووقَّعت شركة الخطوط السعودية اتفاقية مع شركة باناسونيك أفيونيكس في خطوة فريدة نحو توفير أرقى تجارب مشاهدة المحتوى المرئي والمسموع لضيوفها، يتم بموجبها تزويد الناقل الوطني السعودي بنظام NEXT IFE الترفيهي، الذي يعد أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة بدرجة وضوح 4K مزودةٍ بخاصية الاتصال "بلوتوث" قريب المدى، وسيُركَّب النظام الجديد على متن 20 طائرة جديدة في أسطول الخطوط السعودية من طراز A321neo إلى جانب 15 طائرة من طراز إيرباص A321neoXLR.

وتضمنت الاتفاقيات كذلك توقيع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، التابعة للمجموعة، و شركة "إل ثري هاريس"، أحد أكبر مصنعي الطيران والدفاع في العالم، مذكرة تفاهمٍ تتعاونان بموجبها لتركيب وتقييم أجهزة محاكاة الطيران AIRSIDESIM الخاصة بالتدريب على المناولة الأرضية، حيث ستكون الأكاديمية بموجب مذكرة التفاهم، أول مؤسسة تدريبية في المنطقة تعتمد هذه التقنية بهدف تعزيز برامج التدريب، ورفع مستوى السلامة في بيئة عمل طواقم المناولة الأرضية.